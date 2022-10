SBB var hemliga köparen av Vasakronans skolfastighet i Solna

Vasakronan offentliggjorde i måndags, i ett pressmeddelande, försäljningen av fastigheten Diktaren 1 i Solna med Engelska skolan som hyresgäst – till ett underliggande fastighetsvärde om 410 miljoner kronor.

Köparen, det vill säga SBB, tillträdde fastigheten den 3 oktober men affären avtalades redan i november 2021.

Ilija Batljan skriver på Twitter, enligt Di, att SBB tillträtt fastigheten som har ett 15-årigt hyresavtal som är KPI-säkrat.

– Affären signerades under förra hösten när vi samtidigt gjorde ett antal betydligt mycket större affärer vilket är anledningen till att denna affär inte har pressreleasats, skriver Marika Dimming, ir-chef på SBB, i ett mejl till Di.

Di skriver även att SBB under tisdagseftermiddagen, via vd:n Ilija Batljan på Twitter, att man under måndagen återbetalat en obligation på 600 miljoner kronor.

SBB:s aktie steg 3,3 procent på tisdagen på en Stockholmsbörs som steg hela 3,6 procent - den största dagsuppgången sedan i maj.