Pandox köper Stockholmshotell för 400 miljoner – planerar upprustning

Fastigheten Lavetten 14 ligger i hörnet Sankt Eriksgatan och Hantverkargatan nära Fridhemsplan på Kungsholmen i centrala Stockholm. I fastigheten driver hotellkedjan Best Western ett hotell med 221 rum.

Nu har Pandox förvärvat hotellet av Hyresgästföreningen via dotterbolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & Co AB. Kostnaden uppgår till 400 miljoner kronor inklusive ett större investeringsprogram.

– Vi är glada över att ha gjort vårt första förvärv i Sverige på många år. Hotellfastigheten har ett starkt läge ur ett fritids- och affärsperspektiv och har stor utvecklingspotential. Vi ser fram emot att tillsammans med en ny hyresgäst skapa en modern och inspirerande hotellprodukt och öka hotellfastighetens värde, säger Liia Nõu, vd för Pandox, i en kommentar.

I ett pressmeddelande skriver Pandox att Best Western kommer att driva hotellet under 2023 men att fastigheten därefter kommer att renoveras och återöppnas med ett nytt koncept under andra kvartalet 2024. I samband med detta träder också en ny hyresgäst in som operatör av hotellet.