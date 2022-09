Pandox i ny affär – förvärvar hotell i gammal romersk badort

Säljare är ett bolag som kontrolleras av Starwood Capital Group, det skriver Pandox i ett pressmeddelande.

Totalt förvärvspris uppgår till cirka 40 miljoner brittiska pund, motsvarande 495 miljoner kronor, och kommer initialt att finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.

Pandox, som under dagens har sålt ett hotell i Kanada, förväntar sig att hotellet kommer att generera en stabiliserad direktavkastning om cirka 7,5 procent. Hotellet kommer att per 23 september att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Hotellet har 176 rum och kommer att drivas under ett nytt managementavtal med Axiom Hospitality och varumärket DoubleTree by Hilton (franchise), skriver Pandox i ett pressmeddelande.

– Storbritannien är en prioriterad marknad för oss och ett hotell i Bath ger oss exponering mot ett attraktivt turistmål som rankas som en toppdestination hos både inhemska och internationella besökare. Hotellet är välinvesterat och har ett starkt, strategiskt läge i centrala Bath och attraherar både fritids- som affärsresenärer, kommenterar Liia Nõu, vd för Pandox.