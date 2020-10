Ny statistik: Fortsatt hög efterfrågan på samhällsfastigheter

Trots coronapandemins utbrott summeras transaktionsvolymen i skrivande stund till över 100 miljarder kronor, och totalt förväntas fastighetsinvesteringarna uppgå till närmare 170 miljarder kronor under helåret. Därmed skulle året skrivas in i historieböckerna som det år med den tredje högsta noterade investeringsvolymen någonsin.

Samhällsfastigheter är ett förhållandevis nytt fastighetssegment på den kommersiella fastighetsmarknaden. Flera av de stora fastighetsbolagen inom segmentet grundades inte förrän åren efter finanskrisen, och det dröjde till 2014 innan branschen enades om en ny, gemensam definition av segmentet. Ur ett investeringsperspektiv har samhällsfastigheter på senare år blivit en attraktiv produkt och segmentet tar allt större andelar av den totala transaktionsvolymen. Hittills har det under året skett försäljningar av samhällsfastigheter för 12 miljarder kronor, där vård-, äldre- och LSS-boenden varit det delsegment som representerat den högsta transaktionsvolymen.

Totalt uppgår transaktionsvolymen för samhällsfastigheter till 12 procent av årets totala transaktionsvolym. Detta kan jämföras med åren 2000 till 2010 då segmentet i genomsnitt noterade 3 procent av den totala transaktionsvolymen.

Det har de senaste åren skett ett skifte i ägarstrukturen för samhällsfastigheter. Förr låg ägandet av samhällsfastigheter i princip uteslutande hos stat, landsting och kommun, men ägandet har under de senaste åren skiftat till en ökad andel privat ägande. I samband med en förändring i ägande visar statistiken en ökad mängd försäljningar av privata fastighetsaktörer, där över 80 procent av avyttringarna av samhällsfastigheter under året gjorts av privata aktörer.

Även de internationella aktörerna har under året fått upp intresset för samhällsfastigheter. Hittills står de internationella aktörerna för hela 22 procent av den totala transaktionsvolymen av samhällsfastigheter under året. Detta är till synes lite i jämförelse med de internationella aktörernas andel av total transaktionsvolym (30 procent), men det är en kraftig ökning jämfört med det internationella kapitalets andel av samhällsfas­tigheter, som tidigare år varierat mellan 1 och 9 procent. Det internationella kapitalet kommer i stor utsträckning från våra nordiska grannländer Norge och Danmark, men även utomnordiska investerare har gjort förvärv inom samhällsfastighetssegmentet under året.

Newsec bedömer att samhällsfastigheter kommer att fortsätta vara en intressant investering för flera stora aktörer i hela Norden. Detta presenterades även i den senaste upplagan av Newsec Property Outlook som utkom i september, där Newsecs prognos är att samhällsfastigheter kommer att utgöra hela 20 procent av den nordiska transaktionsvolymen under 2020.

Ulrika Lindmark, Head of valuation and strategic analysis på Newsec