Mikael Söderlundh: Ingen sommarsemester för transaktionerna

Sommaren blev ovanligt transaktionsintensiv. I juni uppgick transaktionsvolymen i Sverige till drygt 77 miljarder, den högsta månadsvolymen någonsin. Även i juli som vanligtvis är en ganska lugn månad var aktiviteten hög med affärer för nästan 18 miljarder. För första halvåret landade transaktionsvolymen på 179 miljarder, vilket är hela 110 procent högre än samma period förra året. Antal affärer (över 50 miljoner) uppgick till 285 stycken, vilket är 41 procent fler än under fjolåret.

Den största affären i juni var Corems uppköp av Klövern som är den största fastighetsaffären någonsin i Sverige. Klövern har ett fastighetsvärde på ungefär 49 miljarder i Sverige. Utöver det köpte även SBB 70 procent i bostadsbolaget Unobo från Rikshem i juni.

Under de senaste 12 månaderna har utländska investerare stått för 17 procent av alla förvärv och 7 procent av alla försäljningar. Det innebär att man har nettoköpt svenska fastigheter för nästan 30 miljarder.

PREX Sverige hade en stark utveckling under sommarmånaderna och ökade med 13 procent under juni och juli. Totalt har det svenska fastighetsindexet stigit 32 procent under 2021. Samtliga sektorer ligger på plus och allra bäst har det gått för PREX Lager/Industri som stigit 61 procent, följt av PREX Blandat som stigit 35 procent.

Mikael Söderlund, Head of research & partner, Pangea