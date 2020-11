KTI: ”Skakigt på den finska kontorsmarknaden”

I oktober landade transaktionsvolymen på den finska fastighetsmarknaden på 4,3 miljarder euro och enligt KTI genomfördes en tredjedel av affärerna före coronan, det vill säga i januari och februari.

Läs även: Franskt bolag ökar sitt innehav i Finland

Under våren frös marknaden dock till is och under andra kvartalet låga transaktionsvolymen på 0,5 miljarder euro.

– Polarisering är ett återkommande tema för i år och nu när vi försöker tolka vad det är som händer på marknaden, säger Markus Steinby, chef för KTI Property Information, på Datschas event.

Uthyrningen av kontor sjunker

Utvecklingen liknar i mångt och mycket Sveriges, med hög efterfrågan på bostäder, då många vill köpa en större bostad på grund av distansarbetet, medan handeln och kontoren går på knäna.

– Det är skakigt på den finska kontorsmarknaden och frågan är hur kontoren kommer att användas i framtiden, säger Markus Steinby.

I huvudstadsregionen minskade nettouthyrningen av kontor med 100 000 kvadratmeter mellan september 2019 och augusti 2020, enligt KTI. Hyresindexet visar också att antalet nya kontorshyresavtal i Helsingfors centrum sjönk med 1,3 procent under perioden mars och augusti.

Kontorsindex för Helsingfors innerstad. Hyrorna har sjunkit efter avmattningen på marknaden. Orange = hyresindex Grön = beläggningsgrad. Foto: KTI

Genomgång av avtal

Även i grannlandet är flexibla avtal en växande trend.

– Flexibilitet och kontrakt med kort uppsägningstid är samtidigt något som Finland har haft länge, redan före pandemin, jämfört med många andra länder, säger Markus Steinby.

Däremot kan investerare och uthyrare behöva vässa avtalen ytterligare för att minimera riskerna dessa osäkra tider.

– Det kan ske genom att begära högre hyra vid korta avtal och lägre hyra vid långa avtal eller liknande åtgärder, säger Markus Steinby.

Hittills har pandemin inte avskräckt investerarna, men de har däremot blivit mer selektiva och fokuserar huvudsakligen på kontor i bästa läge. Ett vanligt fenomen vid kriser är också att andrahandsuthyrningen av kontor ökar, men det är inget som KTI har märkt av än så länge.

Läs även: Peab vinner kontrakt – ska renovera hyresbostäder i Helsingfors

Byggfesten fortsätter

Med tanke på att kvalitets- och säkerhetskraven på kontor också har ökat under pandemin så väntas nyproduktionen av kontor vara fortsatt stabil även om efterfrågan på äldre lokaler sjunker, enligt KTI. Faktum är att Finland uppvisar högre byggsiffror än någonsin i dag.

Nästa vecka släpper KTI ytterligare en marknadsrapport, där man belyser pandemins effekter från olika aktörers perspektiv och även spekulerar kring vilka operativa modeller som kommer att gälla postcorona.