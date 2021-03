Kovac och Stordalen tar in ny delägare i Stureplansgruppen

Stureplansgruppens verksamhet består av hotell, event, konferens, restaurang och nattklubbar, där just hotell-, event- och konferensverksamheterna legat i fokus de senaste åren. Under 2019 omsatte gruppen drygt 1,3 miljarder kronor, men omsättningen mer än halverades under fjolåret.

Läs även: Klubbat: Planerna för Sturekvarteret får ja

– Trots kraftfulla restriktioner och begränsningar i våra möjligheter att bedriva verksamhet, har vi under 2020 lyckats refinansiera verksamheten. Med Cinder som nya partners säkrar vi nu även möjligheten att utveckla befintliga verksamheter och fortsatt satsa på våra medarbetare. När restriktionerna hävs är vi redo att skala upp, säger Vimal Kovac, vd på Stureplansgruppen, i bolagets pressmeddelande.

Cinder Invest kliver via en riktad nyemission in som minoritetsägare till 20 procent av Stureplansgruppen. Efter köpet ägs bolaget till 72 procent av Baldakinen Holding (Vimal Kovac, Petter Stordalen), 20 procent av Cinder Invest och åtta procent av Holmström Equities.

Läs även: Stordalen in i Stureplansgruppen

Cinder Invest är ett joint venture mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna, Fjärde AP-fonden och SEB.

– Vi har stort förtroende för Stureplansgruppen och tror på besöksnäringens framtid. Cinder Invest tillhandahåller kapital till välskötta och långsiktigt livskraftiga bolag som påverkats negativt av covid-19 och söker en marknadsmässig avkastning för den investeringsrisken, säger Jan Amethier, vd på Cinder Invest, i pressmeddelandet.