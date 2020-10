Heta fastighetsmarknaden väntas hålla i sig – historiskt höga nivåer trots pandemin

• 16 juni säljer den norska byggkoncernen Veidekke sin fastighetsutvecklingsverksamhet i Norge och Sverige.

Köpare är Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian property AS, Union Real Estate Fund III Holding AS

Köpeskillingen uppgår till 5,4 miljarder kronor.

• 10 juni säljer SBB en portfölj med 44 fastigheter inom kontor, samhällsfastigheter och logistik till Nyfosa för 4,9 miljarder kronor.

• 3 september säljer Atrium Ljungberg fastigheten Farsta centrum till Stadsrum för 3,9 miljarder kronor.

• 21 februari säljer Skanska kontorsfastigheten Solna United till DWS för 3,3 miljarder kronor.