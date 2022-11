Fastator förvärvar nio fastigheter på sex orter

Fastigheterna är logistik- och lättindustrifastigheter och ligger i Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 175 miljoner kronor.

Den totala uthyrningsbara ytan motsvarar cirka 13 000 kvadratmeter och kommer med hyresintäkter om 14 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande från Fastator finansieras köpet med eget kapital, beviljade banklån och nyemitterade aktier. Tillträdet sker den 1 december 2022.

Läs mer: Företagsparken köper fastigheter värda 385 miljoner

I samband med förvärvet tecknar Andreas Eneskjöld, medgrundare till Novier, genom sitt bolag Stadsnyckeln nyemitterade akiter i Företagsparken. Emissionskursen uppgår till 39 kronor per aktie, motsvarande aktuellt substansvärde per aktie och emissionskursen när Företagsparken nyligen tog in 900 MSEK genom en riktad kontant nyemission

– Företagsparken följer upp nyligen genomförda förvärv med att förvärva ytterligare fastigheter för 175 miljoner kronor och når med detta förvärv ett totalt fastighetsvärde om över 6,4 miljarder kronor samt stärker kassaflödet ytterligare. Vi är därutöver mycket glada över att välkomna Andreas Eneskjöld, med gedigen erfarenhet från branschen, som aktieägare i Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, vd på Fastator.