De går samman – bildar bolag med miljardvärde i Norrland

• Westerlinds har under de senaste åren varit aktiva i flertalet stadsutvecklingsprojekt, dels handelsrelaterade med omfattande omflyttningar och nyetableringar i Härnösands centrum, samt ombyggnation av den tidigare Prismagallerian som i dagarna invigdes under namnet Graf.



• Andra mer omskrivna projekt är utvecklingen av fastigheten Tobaks, Swedish matchs gamla cigarrfabrik som byggts om till ett levande företagskluster med företag, myndigheter, gym och coworking (House be). Man är också aktiva inom nyproduktion, i första hand bostadsrätter.



• Nordiska Centruminvest har framför allt arbetat aktivt med utvecklingen av fastigheten Bern i Örnsköldsvik där man konverterat Mittmedias tidigare tryckeri till coworkingoperatören House Be. Man har även anpassat Scharinska Villan i Umeå för Rise, bevarat och strukturutvecklat äldre lägenheter.