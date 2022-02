Citycon köper bostäder för 700 miljoner i Barkarbystaden

Citycon, som i Sverige bland annat äger Kista Galleria, Liljeholmstorgets Galleria och Jakobsbergs Centrum, växer ytterligare inom bostadssegmentet.

Bolaget meddelade, under måndagskvällen via i ett pressmeddelande, att man förvärvar ett bostadsfastighetsprojekt i expansiva Barkarbystaden, mitt emellan Citycons tillgångar i Kista och Jakobsberg, för cirka 69,5 miljoner euro - motsvarande 723 miljoner kronor.

Fastigheten ska omfatta över 200 lägenheter som kommer att vara en mix av ägarlägenheter och hyreslägenheter fördelade i två etapper.

Transaktionen genomförs med ett framtida åtagande, där Citycon tar över fastigheten när den är färdigställd.

Bolagets svenska utvecklingsdirektör Erik Lennhammar berättar för Fastighetsnytt att det kan bli aktuellt med flera bostadsförvärv framåt, även om inget ligger i närtid, och att Citycon fortsättningsvis satsar på att utveckla de byggrätter som man innehar.

– När det gäller förvärv måste dock fastigheterna finnas i en hyfsad närhet där vi är aktiva, för att ge ett mervärde åt köpcentrumportföljen. Vår strategi är att addera en mer diversifierad intäktsström, dels genom organisk tillväxt, via utveckling av byggrätter, och en opportunistisk tillväxt via den här typen av förvärv.

Områden där man har byggrätter och som kan bli aktuella för framtida bostadssatsningar är bland annat Kista (där bolaget redan i dag har 500 studentbostäder), Jakobsberg och Åkersberga.

Tittar även på kontor

Just nu bearbetar bolaget även de synpunkter man har fått in under detaljplaneprocessen i Trekantsparken i anslutning till Liljeholmstorgets Galleria. Där handlar det dock om mer kontorsyta och ett hotell, samt en mindre andel bostadsyta.

– För kontor tittar vi också över möjliga förvärv framåt men inte lika aktivt. Men om det dyker upp något nära våra köpcentrum så är det absolut av intresse.

Efter förvärvet i Bakarbystaden har Citycon bostadsprojekt i alla tre nordiska länder där man är aktiva – Sverige, Norge och Finland. I Finland handlar det om 400 hyresrätter i Lippulaiva och i Norge bygger man 80 bostadsrätter (i ett JV med Peab) nära köpcentrumet Herkules i Skien.

Byggnationerna i Barkarbystaden påbörjas i februari i år och projektet ska färdigställas i två faser, under Q1/2024 och Q2/2024. Slutförandet av transaktionen sker efter det att respektive fas har avslutats.

Parallellt med förvärvet i Sverige har Citycon kommit överens om försäljning av två handelsplatser i Norge. Aurora Eiendom AS köper Buskerud Storsenter, medan Magasinet Drammen köps av Oslo Opportunity Fund II AS och Vendal Investor AS.

– Denna transaktion visar på Citycons effektiva kapitalallokering, eftersom intäkterna från de två avyttrade tillgångarna i Norge kommer att användas i detta förvärv och därmed bidra till vår strategiska omvandling mot ett fastighetsbolag med blandade tillgångar där man kombinerar detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service, säger F. Scott Ball, Citycons vd, i pressmeddelandet.