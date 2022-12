Catena köper två lagerfastigheter av Ica – i Arendal och Brunna

• Arendal 13:3 – belägen på ett citynära läge i Arendal, Göteborg – byggdes 2020, omfattar en kyl- och frysbyggnad och är certifierad enligt BREEAM Outstanding. Den blev det första lagret för e-handelsdistribution att uppnå den nivån och vann även priset ”BREEAM Building of the Year 2022.

• Viby 19:106 ligger invid E18 i Brunna Logistik Park vid Upplandsbro, Stockholm. Brunna Logistik Park är ett logistiskt kluster med företag som Zalando, Postnord och Systembolaget etablerade i området. Fastigheten genomgår just nu en certifieringsprocess för Miljöbyggnad Silver som väntas vara klar 2023.