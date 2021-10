Archus startar nytt bolag

Det nya bolaget kommer specialisera sig på köp- och säljrådgivning inriktad mot tidiga skeden, byggrätter samt utvecklingsfastigheter. Archus Transaktion kommer ledas av Gustav Källén, koncernchef på Archus, tillsammans med Per Wåhlin och Felix Ridderström, medgrundare av det nya bolaget.

Per Wåhlin har under det senaste året arbetat med fastighetsekonomisk rådgivning på Archus och kommer dessförinnan från rollen som Affärschef Värdering på Svefa. Även Felix Ridderström plockas nu in från Svefa, där han varit Affärschef Transaktioner.

– Många fastighetsutvecklare hanterar fortfarande sina byggrättsaffärer på ett väldigt traditionellt sätt. Vi bedömer att många fler affärer förtjänar att konkurrensutsättas på säljsidan och att det å andra sidan finns betydande vinster att göra på köpsidan genom att identifiera utvecklingsaffärer off market, säger Gustav Källén, koncernchef för Archus, i bolagets pressmeddelande.