Aberdeen storköper på tre svenska orter

I Göteborg köper bostadsfonden Asper, Aberdeen Standard Pan-EuropeanResidential Fund, två bostadsfastigheter med totalt 160 lägenheter i Sisjödal av Nordr, bolaget som nyligen bytte namn från Veidekke Eiendom). Utöver köpet i Sisjödal förvärvar Asper även 49 lägenheter i Högsbo i samma stad.

I Örebro köper den nya fonden Eliref, European Long Income Real Estate Fund, Dollarstores centrallager som byggts och utvecklats av Logistic Contractor.

Vid Bromma flygplats i Stockholm förvärvas för ett externt mandat ett byggvaruhus uthyrt till Beijer byggmaterial.

Läs även: Ailon och Aberdeen bygger nya studentlägenheter

Bostadsfastigheterna som förvärvas är under uppförande och inflyttning kommer ske under tredje kvartalet 2022. Dollarstores centrallager är under uppförande med planerad inflytt i maj 2021. Byggvaruhuset uppfördes och hyrdes ut 2018.

”Vi har länge letat efter bra investeringsmöjligheter i Göteborg. Bostadsprojekten i Sisjödal och Högsbo stämmer mycket väl in på vad vi söker. Moderna lägenheter i attraktiva områdenkring storstäderna med närhet till service och kommunikationer samt med ett långsiktigtförvaltningsperspektiv i projekteringen som leder till miljöeffektiva fastigheter. De kommersiella fastigheterna är bägge uthyrda på långa avtal till hyresgäster som motsvararvåra höga krav på stabilitet och kvalitet vilket ger en mycket stabil avkastning till vårainvesterare över tid. Det är glädjande att vi i dessa tider präglade av osäkerhet kunnat genomföra affärer tackvare vår finansiella styrka och understryka vår ambition att fortsätta investera och växa i Sverige, säger Magnus Kenning, transaktionschef på Aberdeen Standard Investments i ett pressmeddelande.

Läs även: Aberdeen Standard om miljardaffären

Setterwalls, EY, Deloitte, WSP och Newsec har varit Aberdeen Standard Investments rådgivare i affärerna.

Outpoint var säljarens rådgivare i Göteborg, Cushman& Wakefield säljarens rådgivare i Örebro och Tango säljaren rådgivare i Bromma.