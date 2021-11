WSP:s vd Håkan Danielsson: ”Jag har fått ett nytt perspektiv”

Åtta mentorpar per år arbetar tillsammans under cirka ett halvår och ska under den tiden genomföra ett projekt med mätbara, tidsbundna mål. Adepterna är några av WSP:s högsta chefer och mentorerna har ofta kortare arbetslivserfarenhet men har djup expertis inom hållbarhet. Temat för i år var kundernas behov i förhållande till WSP:s hållbarhets- och innovationsprogram ”Future Ready” och projekten handlade om allt från biologisk mångfald till ledarskap och skärningspunkten mellan innovation och hållbarhet.