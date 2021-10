Rekrytering

Tyréns växlar upp inom digitalisering - rekryterar från Rikshem

Publicerad: 12 oktober 2021, 10:10



Lena Franzén Lindfors, nybilven Head of Business Automation och IT på Tyréns Foto : Tyréns

Tyréns ökar takten i sin digitala utveckling och plockar in Lena Franzén Lindfors som Head of Business Automation och IT.

Lena Franzén Lindfors kommer närmast från tjänsten som digitaliseringschef på Rikshem. Inom ramen för sin nya roll på Tyréns ska Lena leda IT-organisationen och framför allt driva den digitala utvecklingen i nära samarbete mellan IT och verksamheten. Lena kommer även ingå i bolagets svenska ledningsgrupp. Läs även: Tyréns köper bolag inom träbygge – Våra kunder och vår verksamhet har ett gemensamt mål: hållbara samhällen. För att uppnå det efterfrågas tjänster och effektivisering som kräver digital transformation. Nu rustar vi oss för framtiden och jag ser fram emot att tillsammans med Lena fortsätta den här resan, där Lenas kompetens och erfarenhet stärker Tyréns, säger Cecilia Granath, vd på Tyréns Sverige, i bolagets pressmeddelande. Lena tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober 2021. – Jag är imponerad av hur Tyréns tänker kring den digitala omvandlingen och ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen. I slutändan handlar det om att vi ska kunna arbeta smartare, uppnå ännu högre kvalitet och öka förmågan att vara framgångsrika i våra uppdrag, säger Lena Franzén Lindfors.

Ajda Dzambic Reporter ajda.dzambic@fastighetsnytt.se

Ämnen i artikeln: TyrénsTyréns Sverige