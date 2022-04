Tillbaka till bostadsfrågorna – Cattis Carlén går till Obos: ”Den här rollen är mitt i prick för mig”

2019 lämnade Cattis Carlén rollen som bostadspolitisk expert på Riksbyggen för att bli politiskt sakkunnig för dåvarande bostadsministern Per Bolund under två års tid och därefter hos kultur- och idrottsminister Amanda Lind. När Miljöpartiet lämnade regeringen under hösten sökte hon nya utmaningar utanför politiken och hittade en lämplig matchning i Obos.

Sedan början av mars ansvarar hon för bostadsutvecklarens boköpsmodell Obos Deläga i Sverige, där bostadsköparen kan köpa mellan 50 och 90 procent av sin bostad medan Obos äger resten. Köparen kan därefter trappa upp sitt ägande för att inom tio år äga hundra procent av sin bostad.

– Jag har jobbat med bostadsfrågor både på regeringskansliet och tidigare på Riksbyggen och jag gillar att jobba med förändringsarbete, så den här rollen är mitt i prick för mig, säger Cattis Carlén.

Hur har du upplevt diskussionerna om alternativa upplåtelseformer de senaste åren?

– Det har blivit en större öppenhet i diskussionerna. Det finns en stor mångfald bland de som söker bostad och de har alla olika behov, så det finns ett naturligt behov av olika typer av lösningar, både nya upplåtelseformer och möjligheten att använda de befintliga på nya sätt.

Obos lanserade Deläga i Sverige förra året i ett antal projekt, främst i Storstockholm men även på orter som Uppsala och Mölndal. Målet är att erbjuda ungefär 20 procent av bostäderna i Obos storstadsprojekt via Deläga.

– I Norge har man jobbat längre med detta, medan det i Sverige är relativt nytt. Min uppgift blir att etablera boköpsmodellen i Sverige och få en struktur på plats som gör det möjligt för oss att erbjuda Deläga på en bredare marknad, säger Cattis Carlén.

Det är valår. Vilka bostadsfrågor tycker du bör komma fram i debatten framöver?

– Jag önskar att bostadsfrågorna generellt ska synas mer. Det är en vardagsnära fråga som berör många människor. För egen del vill jag se diskussioner om fler lösningar för det ägda boendet. Vi behöver hitta fler, tryggare vägar för att fler ska få möjlighet att äga sitt boende på bostadsmarknaden. Förslaget på ett statligt startlån till förstagångsköpare är ett exempel på en åtgärd som gör det möjligt för fler att hitta en bostad.