Svenska Handelsfastigheter utser två nya chefer

Svenska Handelsfastigheter tillsätter Benny Andersson, nuvarande Regionchef Syd, i den nyinrättade positionen som affärsutvecklingschef. Per Nilsson rekryteras från Thon Property och kommer kliva in i rollen som Regionchef Syd. Per har tidigare även arbetat hos EFM och drivit eget konsultbolag.

Läs även: Starkaste fastighetsåret någonsin - marknaden 2022 förväntas bli höglikvid

– Benny har under sina år på bolaget visat att han har driv och förmåga att skapa nya affärer till gagn både för oss och för kunderna, varför han blir utmärkt i sin nya roll. Per har lång erfarenhet av förvaltning, utveckling och etableringsfrågor inom handel och blir därför en stabil efterträdare i regionchefsrollen, säger Monica Fallenius, fastighetsdirektör för Svenska Handelsfastigheter, i ett pressmeddelande.

Både Per Nilsson och Benny Andersson tillträdde sina nya roller den 3 januari 2022.