SLP:s nya vd: "Mycket på bordet – men inga affärer för sakens skull"

Hallå Tommy Åstrand, nyutnämnd vd för SLP, hur känns det att ta över efter Peter Strand?

– Det känns som det blir en bra kontinuitet. Jag har varit CFO i ett antal börsnoterade bolag, bland annat Victoria Park (2017–2020) och Tribona (2011–2016). Även om jag inte har varit vd tidigare så har jag jobbat nära ett antal börs-vd:ar genom åren, så jag har en hyfsat bra bild av vad det innebär.

Men Strand kommer vara kvar.

– Ja precis. Han kommer att ha en annan roll med fokus på förvärv och strategiska frågeställningar. Han är även valberedningens förslag som vice ordförande. Vilket betyder att vi kommer fortsätta jobba ihop, vi har jobbat ihop i 10 år i olika konstellationer (reds. anm. Peter Strand har varit vd för både Tribona och Victoria Park).

Läs mer: Värdetapp för bostadsfastigheter – så mycket handlar det om

Hur skulle du vilja beskriva marknaden just nu för ert segment – logistik i södra Sverige?

– Det är fortfarande bra tryck. Vi har örat mot rälsen och får bra återkoppling från våra hyresgäster. Nu har vi också en nyinrättad tjänst i form av en kommersiell förvaltare som åker runt och träffar våra hyresgäster för att identifiera nya projekt, se hur de mår och hitta hållbara lösningar.

Det är mycket inom driften som kan optimeras?

– Vi brukar säga att vi har dubblerat vår uthyrningsbara yta. Vi har 750 000 kvadratmeter golv men vi har även 750 000 kvadratmeter platta tak, vilket är optimalt ur ett solcellesperspektiv. Där finns det fina affärsmöjligheter för oss framåt – både ur ett avkastningsperspektiv men inte minst ur ett grönt perspektiv.

Det är fortsatt stort tryck hos oss. Vi har mycket på bordet.

Hur mår transaktionsmarknaden där ni rör er?

– I princip har vi gjort en transaktion i månaden sedan vi började för fyra år sedan, så vi befinner oss verkligen i marknaden. Samtidigt har vi knappt köpt några större portföljer utan de flesta transaktionerna har varit styckeaffärer. Det är fortsatt stort tryck hos oss. Vi har mycket på bordet. Vissa av de affärer som vi har gjort de senaste fyra–sex månaderna har varit med säljare som kanske har prioriterat om och renodlat.

Läs mer: Efter guldåren: Transaktionerna viker nedåt trots låga vakanser

– Under ganska lång tid har vi haft en belåningsgrad under 50 procent och endast säkerställd bankfinansiering. Vi har inte tagit ut svängarna som kanske andra har gjort – utan varit ganska försiktiga generellt. Även om många har ringt och velat sälja obligationer så har vi inte nappat på det. Vi har växt med banker under hela resan. Köpt förädlingsbara fastigheter. Det är viktigt att alla anställda är aktieägare. Det betyder att det är på riktigt för oss. På så sätt bygger vi en kultur av långsiktighet och gör inte affärer för affärerna skull.