Persson lämnar Cushman & Wakefield - hon blir tf vd

Persson avgår den 1 november och lämnar företaget vid årsskiftet. Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts.

Till dess kommer Marie Cronström att agera tf vd för bolaget i Sverige. Hon har sedan 2018 haft rollen som Deputy head of Sweden och COO.

– Marie är en mycket erfaren och respekterad ledare och kommer att gå sömlöst in i rollen. Vi riktar ett stort tack till Karl för hans ovärderliga bidrag under hans tid hos Cushman & Wakefield – både som transaktionsrådgivare och Head of Sweden, säger Colin Wilsson, vd, Emea, Cushman & Wakefield i en kommentar.