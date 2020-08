MIKE startar nätverksträffar för branschen i Göteborg – på padelbanan

Idén att ordna nätverksträffar på ett padelcenter har fötts ur den coronasituation som gjort det omöjligt att träffas som vanligt och samtidigt satt hela fastighetsmarknaden under stor press.

Richard Lulek på transaktionsbyrån MIKE Kommersiella Fastigheter i Göteborg berättar för Fastighetsnytt att tanken med nätverksträffarna som ska hållas på Padel Center i Delsjön är att erbjuda både en plats för nätverkande med social distans i kombination med en sportaktivitet. Hemmajobba har inneburit en stor ergonomisk utmaning för många och gjort att invanda mönster och träningsrutiner satts ur spel.

En kickoff för det som ska vara en pågående turnering under hela hösten för fyra lag (cirka 50 personer totalt med reserver) ska ske under nästa vecka. Inbjudningarna har gått till fastighetsägare och andra i den lokala fastighetsbranschen. Varje matchtillfälle (ett per vecka) börjar med frukost och övergår sedan i padel.

Deltagaravgiften blir en prissumma som går oavkortat till välgörenhetsorganisationen Min stora dag.

– Det här blir främst ett bra tillfälle för oss i branschen att träffas där vi kan utbyta erfarenheter. Den stora frågan är ju vad om kommer att hända på marknaden i höst, säger Richard Lulek.

