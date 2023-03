Kontorschefen blir ny vd på C.F. Møller Architects

Mårten Leringe har under tio år parallellt med utvecklingen av stora projekt haft rollen som vd för C.F. Møller Architects. I januari 2023 klev han in i rollen som styrelseordförande. Vendela Martinac, associerad partner och verksam i Stockholm, har också nyligen klivit in i koncernledningen. I och med det nya koncernuppdraget har Mårten Leringen nu valt att lämna över vd-uppdraget, för att fokusera på utveckling av arkitekturen genom kundrelationer och förvärv av nya projekt.

– Jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till Fredrik Cavallin, säger Mårten Leringe och fortsätter: Fredrik har en gedigen erfarenhet som ledare och praktiserande arkitekt med meriter från både offentlig och privat sektor. Men framför allt är han en omtyckt och varm person som jag har haft nöjet att få arbeta med i olika sammanhang i snart 20 års tid.

Läs även: Kasper Salin-toppens känga mot fastighetsbranschen

Fredrik Cavallin är i dag arkitekt och kontorschef för företaget. Han har varit anställd sedan december 2020, men har tidigare arbetat på C.F. Møller i Stockholm, då som studiochef och uppdragsansvarig arkitekt.