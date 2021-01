I am Home får ny vd

I am Home har precis uppfyllt målet om att bygga 1 723 bostäder och siktar nu på att bygga runt tusen bostäder varje år.

– Med Terje är vi mer än redo för nästa steg i planen, säger Niklas Andersson, grundare av och ordförande i I am Home, i ett pressmeddelande.

Terje var tidigare vd på ägarbolaget We are Tomorrow, samt delägare och styrelseledamot i I am Home.

– Det är ett engagerat och kunnigt team som jag nu får förmånen att arbeta med. Det är något speciellt med att få utveckla trivsamma hem och morgondagens stad tillsammans, säger han i en kommentar.

Terje tillträdde som vd efter årsskiftet och arbetar på kontoret i Stockholm.

