Han är ny vd på Bonava

Det var i början av hösten som Bonava kommunicerade att Hallengren lämnar vd-posten, efter att styrelsen meddelat att man söker en ny vd som kan vrida upp lönsamheten på ett sätt så att det också märks tydligt på aktien.

– Har man följt det här ett tag så vet man att där vi haft problem är i Norden och i Sverige. Vi har agerat för att öka lönsamheten men hela bolaget behöver bli lönsammare och ge effekt på börskursen, sa styrelseordförande Mikael Norman till Fastighetsnytt då.

Nu står det alltså klart att det är Peter Wallin som ska föra bolaget vidare.

Han har en lång bakgrund inom Skanska, där han bland annat var CFO mellan 2011 och 2018.

De senaste två åren har Peter varit CFO för Ratos och ansvarig för affärsområdet Bygg. Sedan februari 2020 har han varit arbetande styrelseordförande för det norska byggbolaget HENT.

– Peter har den samlade kompetens som bedöms nödvändig för att ta sig an de utmaningar som bolaget haft under senare tid och skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt. Efter en noggrann rekryteringsprocess är styrelsen övertygad om att Peter Wallin är rätt person för uppdraget. Han har under lång tid med framgång arbetat i komplexa miljöer i stora bolag och förstår vad som är värdeskapande i en verksamhet som bedriver bostadsutveckling på flera olika marknader, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Bonava.