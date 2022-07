Förändringar i Hemnets ledningsgrupp

– Jag är väldigt glad att Jens vill ta över som tillförordnad CFO parallellt med att rekryteringen av en permanent lösning pågår. Bolaget är i mycket trygga händer med Jens som både är erfaren och kompetent samt kan Hemnet och våra finansiella processer väl, säger bolagets vd Cecilia Beck-Friis.

Jens har varit på Hemnet sedan 2019 som Head of Group Accounting & Control och kliver in som tillförordad finanschef den 9 augusti i samband med att Carl Johan Åkesson, som tidigare kommunicerats, lämnar bolaget.

– Jag ser även fram emot att välkomna två ytterligare kolleger till vår ledningsgrupp. Både Anna och Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och kommer vara starka tillskott till vårt ledningsteam och vår organisation.

Båda tillträder den 17 augusti. Anna Kempe in i den nyinrättade rollen som Chief People and Culture Officer som ett resultat av Hemnets tillväxt där personal-, kultur- och rekryteringsfrågor får allt större strategisk vikt. Peter Frey som Chief Technology Officer efter Per Ola Schelvander som lämnar bolaget efter fyra år.