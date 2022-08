Emelie Mannheimer ny vd för United Spaces

Sedan 2014 har Emelie Mannheimer varit på Tengbom Arkitekter, de första åren som Marknads- och kommunikationschef, då hon även var en av finalisterna i Årets Marknadschef 2018, därefter som COO. Dessförinnan var hon COO på kommunikationsbyrån Springtime och är utbildad jurist.

– Hon är helt rätt person att fortsätta utveckla United Spaces, som är en viktig del av Castellums totala kunderbjudande. Därför är jag både glad och stolt över att vi lyckats få till den här rekryteringen, kommenterar Ulrica Sjöswärd, styrelseordförande United Spaces.

Emelie Mannerheim tillträder sin nya roll i december 2022 och ersätter då Yvonne Sörensen Björud som varit vd för United Spaces sedan 2019 och nu går i pension i samband med tillträdet.

– Att få möjligheten att gå in i branschen under en tid då kontorets framtid håller på att omdefinieras känns otroligt spännande. Att få bidra till att utveckla kompetenta medarbetare under ett starkt varumärke och få företräda en kundorienterad organisation har alltid varit en viktig drivkraft för mig, kommenterar Emelie Mannheimer.