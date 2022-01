Colliers växer inom värdering

Jonathan Nyrén är nyexaminerad från KTH och kliver nu in i rollen som ny Analyst på Colliers, med placering i Stockholm.

– Colliers har under 2021 fått in många nya värderingsuppdrag, nu senast ett 3-årigt uppdrag med Abrdns bostadsfond. Jonathan blir ett välbehövligt tillskott till teamet så att vi kan fortsätta möta våra kunders behov och leverera fastighetsvärderingar på bästa sätt, säger Caj Virta, Head of Valuation Colliers, i bolagets pressmeddelande.