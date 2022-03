Rekrytering

Citycon plockar chef från Victoriahem

Publicerad: 7 mars 2022



Carl Johansson Ango och Erik Lennhammar ska säkra bolagets transaktioner framåt. Montage : Citycon, Johan Jeppsson

Den här veckan kliver Carl Johansson Angmo in som ny Head of Investment på Citycon för att stötta bolagets strategiska omvandling mot fler segment. ”Jag har jobbat med transaktioner under många år och lockades av förändringsresan”, säger han.

Citycon befinner sig mitt i en strategisk omvandling från att vara ägare och förvaltare av flertalet köpcentrum i Norden mot att bli ett fastighetsbolag som kombinerar detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service. – Det är just detta som min avdelning, och Carl, kommer att jobba med framöver, säger Erik Lennhammar, Chief Development and Investment Officer på Citycon i ett pressmeddelande. Läs även: Citycons vd öppnar för shoppingtur: ”Har bra fire power nu” Carl Johansson Angmo kommer närmast från Victoriahem där han varit biträdande transaktionschef. Nu blir hans fokus framåt analys, utvärdering och genomförande av både förvärv och avyttringar. – Jag har jobbat med transaktioner under många år och lockades av förändringsresan som Citycon har inlett och de stora möjligheter som finns i den, säger han i en kommentar. Läs även: Citycon köper bostäder för 700 miljoner i Barkarbystaden Senast för en månad sedan köpte Citycon exempelvis en bostadsfastighet i Barkarbystaden, samt sålde två handelsplatser i Norge. – Det är ett konkret exempel på hur vi kan allokera kapital till genomförandet av vår strategi att långsiktigt utveckla våra platser genom att addera andra typer av fastigheter, vilket också kommer gynna våra existerande centrum, säger Erik Lennhammar.

