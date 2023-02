Catellas finanschef lämnar omedelbart

Michel Fischier, head of investor relations and group communications, har i dag utsetts till tillförordnad CFO under rekryteringsperioden.

Brodin anslöt till Catella 2021 i en roll som tillförordnad CFO. Innan han efter fem månader tog över som ordinarie finanschef.

– Mattias har under sin tid hos Catella bidragit positivt till utvecklingen av bolagets finansavdelning när Catella har genomgått en renodling av verksamheten med ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Jag vill tacka Mattias för ett gott arbete och önskar honom allt gott i framtiden, säger Christoffer Abramson, vd och koncernchef för Catella, i en kommentar.

