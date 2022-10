Annica Ånäs: ”Finns ingen intressekonflikt” – men JM håller inte med

Under onsdagskvällen gick JM ut med att Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs, som har suttit i JM:s styrelse i fyra år och så sent som i mars i år blev omvald i styrelsen, får lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Parterna ser dock olika på den uppkomna situationen. Ånäs pekar ut tre övergångar mellan bolagen under fyra års tid och menar, i en intervju med Fastighetsnytt, att det inte finns någon intressekonflikt.

Du valdes in i JM:s styrelse 2019 – vad är skillnaden då mot nu?

– Som framgår av pressmeddelandet gäller det personalrekryteringar. Det är tre personer, under fyra års tid, som valt att börja arbeta för Atrium Ljungberg i stället för JM. Det är rekryteringar som jag själv inte varit delaktig i och inga personer jag känt eller känt till sedan tidigare. Av dessa tre arbetar två i dag med kommersiell utveckling inom Atrium Ljungberg, alltså inte bostäder. Jag anser inte själv att det föreligger någon intressekonflikt men respekterar JM:s bedömning, och därför har jag valt att lämna styrelsen.

Vad tar du med dig från din tid i styrelsen?

– Jag har verkligen uppskattat min tid i JM:s styrelse. Det har varit väldigt givande på många plan och jag känner att jag framför allt bidragit inom hållbarhetsfrågan. Kraven ökar hela tiden på området och alla bolag måste lyfta sig både rent operationellt och gällande hållbarhetsrapportering. Nu kommer en hel tsunami av regelverk från EU som vi måste klara av.

Ni har ökat era ambitioner och er kompetens inom bostadsområdet på senare tid, varför?

– Atrium Ljungberg har en fantastisk projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om närmare 40 miljarder. Vår strategi handlar om att bygga hållbar attraktiv stad med en blandning av kontor, bostäder, handel och service. Gällande specifikt bostadsutveckling kommer Atrium Ljungberg att bygga både bostadsrätter och hyresrätter i anslutning till våra stora utvecklingsområden; Sickla, Slakthusområdet och Hagastaden i Stockholm och Gränbystaden i Uppsala. Just nu har vi två projekt i gång, ett i Sickla och ett i Gränbystaden med totalt 100 lägenheter till salu.

Hur ser du på den kassaflödesgenererande vardagen för branschen just nu – är det bara att höja hyrorna enligt KPI eller handlar det om en balansgång?

– Vi har precis som många andra bolag ökade kostnader och det balanseras upp av ett index i våra kontrakt. 97 procent av våra hyresintäkter har index om man bortser från parkering, hyresrätter och fastighetsskatt. Jag är övertygad om att merparten av våra kunder kommer kunna bära den kostnadsökningen. Hyran är trots allt inte bolagens största kostnadspost.

Hur ser du på projektdrivna verksamheten – finns det några indikationer på att processerna störs av förhöjda kostnader och materialbrist?

– Byggpriserna har gått upp med cirka 15 procent det senaste året. Det är klart att det påverkar vår lönsamhet i projekten. Samtidigt har vi riktigt vassa projektledare som är duktiga på sitt uppdrag och gör kloka val i projekten för att hålla ner totalinvesteringen. Det är en av fördelarna med vår modell där vi arbetar med delad entreprenad. En annan fördel är att vi handlar upp våra projekt löpande över tid. Just nu ser vi att kostnadsökningen stannat av, vilket är positivt. Något problem med materialförsörjning har vi inte.