Slättö och Budbee bildar JV-bolag

De båda bolagen skapar ett joint venture där 75 procent ägs av Evolv och 25 procent av Budbee. Samarbetet har en total kapacitet om 2 miljarder kronor och syftet är att gemensamt finansiera, utveckla, äga och förvalta logistikterminaler i strategiska lägen. Terminalerna ska vara skräddarsydda för last mile-logistik och varje terminal kommer sysselsätta runt 400 personer.

– Vi ser fram emot att stärka vårt partnerskap med Budbee. Det här är ett samarbete som ligger helt i linje med vår strategi och våra mandat. Vi har genom Evolv omfattande erfarenhet från utveckling av högkvalitativa, moderna och energieffektiva logistikfastigheter. Det är viktigt för oss att ta en ledande position inom innovativt och hållbart byggande, och utvecklingen av Budbees logistiknät är ett steg på den vägen, säger Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö, i bolagets pressmeddelande.

Genom joint venture-bolaget har bolagen förvärvat tre byggrätter och en befintlig terminal i Västerås. Byggrätterna är belägna i Härryda, Almnäs och Vaggeryd och har en total uthyrningsbar yta på cirka 18 000 kvadratmeter. Byggstart beräknas ske under sista kvartalet 2021. Budbee väntas flytta in i lokalerna under tredje och fjärde kvartalet 2022. Den totala investeringen uppgår till sammanlagt runt 300 miljoner kronor.

– Detta ger oss möjlighet att fortsätta expandera vår verksamhet på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Vi hade ett bra samarbete med Slättö och Evolv i samband med utvecklingen av vår toppmoderna terminal i Brunna och ser fram emot framtida initiativ i samma anda. Tillsammans kommer vi att göra det möjligt för fler att njuta av en snabbare och mer hållbar e-handelsupplevelse, säger Fredrik Hamilton, grundare och vd för Budbee, i pressmeddelandet.