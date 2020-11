Ny rapport: Datacenter hetaste fastighetssegmentet 2021

”Skiftet från fysisk till detaljhandel online har eskalerat bortom alla förväntningar under 2020. Data center toppar ‘the sector prospect rankings for 2021’, tätt följt av logistik.”, står det i rapporten Emerging Trends in Real Estate, som avhandlar utsikterna för den europiska fastighetsmarknaden 2021.

Vidare framgår det av rapporten att hela 91 procent av de svarande i enkäten tror att krisen kommer snabba på deras användning av tekniska lösningar i olika delar av organisationen.

”Covid-19 har redan accelererat många proptech-initiativ”, säger en pan-europeisk investeringschef som citeras i rapporten.

Investeringschefen tror att proptech kommer påverka fastighetsbranschen alltmer de kommande decennierna:

”Det kommer ha en enorm inverkan och vi är bara vid toppen av isberget”.

Pandemin har även satt fokus på hälsa vilket får till följd att segmentet life science kniper tredjeplatsen efter datacenter och logistik.

”Det har varit en stor trend i USA de senaste fem åren, men jag ser framför mig hur det kommer finnas life science-kluster, medicinska kluster, som kommer utvecklas i Europa vilka kommer vara väldigt efterfrågade ur investerares synvinkel”, säger en mäklare i rapporten.

Även miljö och andra typer av etiska frågor har kommit högre upp på dagordningen som en följd av pandemin.

”Hyresgäster och innehavare vill att vi agerar. Förr i tiden behövde vi inte lyssna men sektorn kommer att utmanas av samhället att göra mer nu”, säger en pensionsfondsinvesterare.