Stayaround river affärsmodell för att ta täten inom coworking

– Vi gör det delvis för att separera bolagen juridiskt. Workaround är en mäklartjänst och vi vill inte att våra coworking-kunder ska tänka att vi favoriserar det egna bolaget Stayaround. Det har aldrig hänt, men vi vill ändå förtydliga att bolagen lever på helt egna meriter, säger Andreas Broryd, medgrundare av bolagen.

I juni byter Stayaround därmed namn till The Works och skiftar samtidigt fokus från uthyrning av lokaler i rivningshus till att omfatta fler kategorier.

– När vi tog fram vår nya strategi så var det Saied Esmaeilzade som påpekade att vi av lönsamhetsskäl behöver byta fokus från rivningsobjekt till hus som kan behållas under en längre tid.

Målet är att på så sätt ta täten inom den växande marknaden för coworking, men fortsatt genom att erbjuda funktionella lokaler med 20 procent lägre hyror än konkurrenternas.

– Vi ska alltid vinna på pris och kvalitet i förhållande till det. När vi först startade hyrde vi uttjänta hus i dåligt skick, men sedan dess har hela branschen professionaliserats. Vi brukar skoja att även Stayaround vuxit upp och ska åka på college nu, säger Broryd.

Coworking har genom åren blivit en mer avancerad tjänst med hotelliknande processer, där inget längre händer av en slump.

– Nu räcker det inte längre att charma hyresgästen för att teckna nya kontrakt. Den tiden är förbi sedan länge. Produkten måste vara bra hela vägen.

Själva erbjuder man både self service-anläggningar på under 800 kvadratmeter som är mer eller mindre obemannade, samt bemannade full service-lokaler på över 2 500 kvadratmeter.

Med prisvärd men stilren inredning klarar bolaget av att hålla nere hyrorna jämfört med konkurrenterna.

Målet har aldrig varit att tävla mot de väletablerade ”premiumaktörerna” i city, utan tvärtom satsa på kollektivnära områden utanför tullarna dit marknaden enligt bolaget i allt större utsträckning är på väg.

– Vi försöker framför allt hitta äldre, outnyttjade hus som kommer att totalrenoveras först om 10–15 år. På så sätt får ägaren en billigare produkt med både lägre avkastningskrav och hyra.

Han säger att affärsmodellen fungerar eftersom bolaget med allra största sannolikhet hinner flytta ut från lokalerna inom tio år. Hittills har minst tolv nyetableringar gjorts medan fyra till planeras.

– Runt 70 procent av hyresgästerna flyttar med oss. De flesta tecknar löpande tremånadersavtal och stannar runt 9–12 månader. Det bygger vidare på tesen om att själva platsen inte är lika viktig längre, utan kundlojaliteten, säger Andreas Broryd.

Ägarstrukturen i bolagen Bland ägarna finns förutom han själv miljardentreprenören Saeid Esmaeilzade, Stronghold Invests grundare Magnus Svantegård, Patrik Bloch, personal och övriga investerare. Andreas Broryd är styrelseordförande i båda bolagen, samt vd för The Works, medan Alexander Greidinger nyligen tillsattes som vd för Workaround.

Saied Esmaeilzade, som sedan tidigare äger S Property Group och det fastighetsnära servicebolaget Novedo, investerade i augusti 15 miljoner kronor på Workaround och Stayaround.

– Det är samma ägare i bolagen, men förändringar väntar runt hörnet. Workaround är i en expansiv fas nu och tar in nytt kapital nästa år.

Europaexpansionen fortsätter för The Works, efter Berlin och Amsterdam, medan Stayaround fokuserar på att bli störst i Sverige. Totalt gick bolaget med vinst förra året. Omsättningen landade på runt 42 miljoner kronor med en vinstmarginal på 6 procent.

Hur kommer det sig?

– Vår produkt ligger bra i tiden. Det kryllar av färdiginredda kontor runtom i landet, som ingen längre vill ha. Många satsar på öppna kontorslandskap medan vi låter rummen stå kvar.

Foto : Teresa Ahola

Hur ser kraven från Esmaeilzade ut?

– Han har gett oss fria tyglar, men är duktig på att identifiera och möjliggöra snabb expansion. Han har fingertoppskänsla för lönsamhet och trender som affärsman.

Samtidigt har lönsamhetssiffrorna inom segmentet länge lyst röda.

– Jag tror att det beror på att branschen experimenterar. Men det är inte långsiktigt hållbart att hyra kontor med förlust. Investerarna kommer att tröttna på olönsamma affärer och bolag som saknar kostnadskontroll.

Han tror att fler utslagningar väntar framöver till förmån för mer väletablerade bolag som därmed intar fler marknadsandelar.

– Marknaden för premium-coworking kommer alltid att finnas kvar, men det är farligt att ligga mitt emellan med en halvknackig premiumprodukt som går back.

De flesta bolag med under 20 anställda kommer enligt Andreas Broryd att ha ett tjänstefierat kontor inom fem år.

– Det en otrolig marknad som växer fram just nu. Vi måste bli bättre på att fånga ”jobba hemma”-trenden. Många är trötta på att jobba hemma men vill inte åka till kontoret heller. Det är just där som coworking kommer in.

Framtidsspaningen är att fler hubbar vid bra kollektivlägen, där folk snabbt kan checka in, växer fram. Gärna som en förmån till arbetstagare.

– I så fall har vi igen en ny produkt som ingen vet hur man ska sälja in. Men det är just det som är kul och utmanande med coworking. För vår del väntar tre nya öppningar, utanför och innanför tullarna, i år, säger Broryd.

Särskilt förorter vid Slakthuset, Globen, Sickla, Solna och andra områden vid bra kollektivlägen är intressanta.