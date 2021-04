Skanska investerar i kontorsprojekt i Hammarby sjöstad

Den första fasen av Sthlm 02 kommer få en uthyrningsbar yta om cirka 7600 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden blir sju våningar hög och ska inrymma totalt 14 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. Området kommer bestå av sju kontorsbyggnader, varav den femte nu påbörjas. Totalt tillkommer arbetsplatser för cirka 8000 personer.

Byggnaden kommer även rymma en tunnelbaneuppgång, som länkas med tunnelbanans blåa linje i samband med att Gullmarsplan växer som kollektivtrafiknod. Linjen öppnar för trafik år 2030.

Byggstart sker under maj 2021 och kontorshuset väntas stå klart under fjärde kvartalet 2023. Projektet är en del av Skanskas satsning Sthlm New Creative Business Spaces.