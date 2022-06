På plats: Fastighetsnytt väljer coworking för en dag

Varför resa ett par timmar om dagen om jobbet kan göras närmare hemmet, utan att för den skulle sitta vid köksbordet? Och varför binda upp sig med en dyr lokalhyra om kontoret ändå finns på fickan, närmare bestämt i en laptop och i mobilen? Tillräckligt många har ställt sig de här frågorna. Marknaden har upptäckt ett behov och så är coworking här. I praktiken är det inget annat en möblerad kontorsyta i centralt läge där plats erbjuds för dagen eller med månadsabonnemang.

Men hur är det att coworka? Handlar det om framtidens arbetsliv eller en tillfällig trend som snart har blåst förbi? Delar av redaktionen på Fastighetsnytt bestämde sig för att testa en torsdag i juni och checkade in på fem olika coworking-adresser i Stockholm, med lite olika karaktär.

Lidingö: c/oWork Innovatech Center

Coworking kan se ut och gå till på olika sätt. Här på Lidingö, med ett rivningskontrakt i bottenvåningen på ett bostadshus från 50-talet huserar sedan december 2020 c/oWork Innovatech Center. Lokalen har flera enskilda arbetsrum, konferensrum och gemensam ytor med kök, pingisbord och soffor att dröna i en stund. Det är ett hopplock av möbler, tyst, ljust och hemtrevligt. Svart kaffe i pumptermos i köket, för dagen dock slut på mjölk.

Mats Limnefelt som är en av co/work:s tre grundare ville skapa en öppen opretentiös miljö för entreprenörer, konsulter, egenföretagare och människor som behöver gemenskap och inspiration i tider mellan jobb. Föredrag, frukostmöten och afterworks skulle bidra till ett lönsamt koncept. Då kom pandemin.

– Nu har vi så smått kommit i gång med allt det vi tänkte från början och har 10-15 medlemmar och på det snurrar verksamheten runt, berättar Mats Limnefelt.

Fördelen med att sitta på en billig lokal med osäker framtid är att det har gått att hålla nere priserna och vara generösa med villkoren. Ingen har mer än en månads uppsägningstid och det går bra att boka in sig över dagen.

– Det har funnits tankar på en större lokal inne i stan. Men fastighetsägare ställer ofta krav som den verksamhet vi vill driva inte kan möta. Har personligen svårt att se hur de stora co-working-palatsen i innerstaden går runt, eller kanske är det så att stora fastighetsägare i det här skedet driver verksamheten i egen regi med hopp om framtida vinster.

Kontorshund och självbryggt kaffe Plats: I nära anslutning till Lidingö Centrum Fastighetsägare: Lidingö Stads Fastighets AB Kaffe: Kaffe ja, men du får brygga själv på eftermiddagen. Mötesrum: Flera stycken i olika storlekar Ljudnivå: Gudomlig, tyst och lugnt Kontraktslängd och pris: Dagpass 250 kronor, månadsabonnemang 2250 kronor med en månads uppsägningstid. Övrigt: After Work på torsdagar, coworkingfrukostar med externa föredragshållare, nätverksgrupper blanda annat för startups och unga företagare. Kontorshund skapar trivsel och fler är välkomna om de är snälla.

Stockholm, Hagastaden: Convendum

Convendum är en av de ledande premiumaktörerna i Stockholm, där alltifrån designinredning till kaffe, frukostbuffé, skrivare och mötesrum ingår. Gävlegatan 16 är en av bolagets största anläggningar i den nya stadsdelen Hagastaden.

– Välkommen, ta lite kaffe och frukost så åker vi upp till våning 10 som har den bästa utsikten, säger de två värdinnorna som står redo vid entrén för att ta emot dagsbesökaren med en informationsbroschyr.

Här finns totalt tio våningar med lounger, gym och takterrass med utsikt över Norra Tornen. Techjätten Klarna hyr två egna våningsplan och merparten av de andra långvariga hyresgästerna jobbar med rekrytering, bland annat inom vården.

Atmosfären känns avslappnad, ungefär som att sitta i en bekväm hotellounge hela dagen med subtil musik i bakgrunden. De flesta pratar i telefon eller sitter och pratar med sina kolleger på svenska, danska eller engelska.

På plan 10 finns bland annat minimala och något mörka telefonbås med barstolar där man sitter inklämd under sluttande tak. Dessvärre är ljudisoleringen inte den bästa, men möjligtvis kompenseras detta av den vackra utsikten över Vasastans takåsar.

Samtliga av bolagets kontor är likadant inredda vilket är en sorts kvalitetsgaranti, men samtidigt lämnar föga utrymme för överraskningar.

Segmentets Rolls Royce – lyxigt, men det kostar Plats: Gävlegatan 16. Fastighetsägare: New Property. Kaffe: Ja. Mötesrum: Flera mötesrum och större konferenslokaler med digitala hybridlösningar. Ljudnivå: Perfekt. Heltäckningsmattor och ljuddämpande tavlor. Kontraktslängd och pris: Tremånaderskontrakt för 4 995 kronor per månad. Övrigt: Öppet dygnet runt. Medlemmarna får nyttja samtliga av bolagets anläggningar. Aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, concierge, lounger, konferenscenter, mötesrum, skrivare, telefonbås, frukost, kafé, medlemskök, afterworks, gym, musikstudios, showrooms och medlemsapp ingår i priset.

Stockholm, Östermalm: Regus

Konceptet på Regus känns… belgiskt. Det vill säga befriande frånvarande. Som hyresgäst betalar du inga extra hundralappar för en dignande frukostbuffé med sju sorters smoothies, en smilande entrévärd eller Ernst Kirchsteiger-stajlade heltäckningsmattor. De belgiska ägarna International Workplace Group, IWG, tar 1 100 kronor i månaden endast för arbetsplatsen. Här står du och din bärbara dator i fokus. Miljön är funktionell och enkel.

När du kliver in välkomnas du av en hjälpsam girl next door-tjej i entrén som visar dig till en lounge med två inbjudande soffbås och öppna ytor. Finns det kaffe? Jo, automaten i det lysrörsupplysta köket tar 19 kronor för en cappuccino rikligt spetsad med söt torrmjölk. Folk kommer och går under dagen. Det tisslas och det tasslas när fåmansföretagare syr ihop dealer och knaprar på sina datorer. Någons flickvän kommer och ett ekande pusskalas uppstår i loungen. ”Varför viskar vi”, frågar en kollega? ”Det känns som vi sitter på ett bibliotek”, säger den andre. Jag försöker återgå till jobbet. Chefen vill att jag skriver en text om coworking.

Automatkaffe och hjälpsam reception Plats: Regus, Östermalmstorg 1 Fastighetsägare: Fastpartner. Kaffe: Automat med betalkort – brygger olika kaffedrycker. Mötesrum: Sex samt två telefonrum. Ljudnivå: Tyst i coworkingloungen. Trivsamt surr från receptionen intill, men stundtals mycket spring. Kontraktslängd och pris: 1 100 kronor i månaden för den flexibla kontorsytan. Går även att hyra egna kontor. Övrigt: Regus har 3 000 enheter i 150 länder – från Kina till Sverige.

Sickla, Nacka: Places

Sitter på coworking för att skriva om just coworking, med det är lite svårt - det är lite default. Ett svalt fräsch ställe med 35 platser och bemannat av åtta hörlursutrustade personer i full koncentration. Den nionde rattar stället och sitter i loungen, där man kan ta möten om man har gäster på ingång.

Var det inte Andy Warhol som myntade begreppet anyports - alltså flygplatser som är så förvillande lika varandra och opersonliga att de inte går att skilja den ena från den andra. Lite så är känslan. Eller ett väntrum. Men vad skulle det annars vara? Stoj och stök med flipperspel?

Men oh så tyst. Parketten och minimalistiska inredningen fortplantar alla ljud, så alla går lite på tå. Min hostattack när jag satte kaffet i halsen fick filmiska proportioner till följd av den generösa akustiken. Annars är det djupa suckar och stönar, från en person som gissningsvis inte har någon av sina bättre dagar på jobbet, som bryter tystnaden ibland. Hade det varit en kollega hade jag lätt frågar hur det var, hur går det? Men kanske inte här. Vad har jag med det att göra.

Eller tystnad, det är ju faktiskt musik där i bakgrunden. De ambienta tonerna är på inga sätt i vägen för en som marinerat sig i genren sedan 30 år tillbaka. Det där lät som Apex Twins eller var det the Orb, men säkert nytt?

Ytterligare en av mina kolleger för dagen går in i ett av de tre samtalsbåsen. ”Vänta lite, jag behöver gå undan, ja vänta lite, tio sekunder”. Tystnaden lägger sig. Rymdmusik.

I övrigt bjuds på fritt och snabbt internet, fri tillgång till kaffe och te. Och behöver man printa är det bara att köra. Köksdelen ser arbetsplatsig ut med dubbla micros för värmning av matlådor. Matplatsen är hemtrevlig och bara blygsamheten förhindrar mig från att resa mig upp och bjuda in till trekaffe.

Tystnad råder Plats: Sickla Köpkvarter, på Järnvägsgatan 30. Fastighetsägare: Atrium Ljungberg. Kaffe: Ja och te. Mötesrum: Nej, men soffgrupp i entrén för mindre möten. Ljudnivå: Tyst, nästan för tyst. Kontraktslängd och pris: 1 595 i månaden, dagpass 195 kronor.

Telefonplan, Hägersten: Kolonien

Kolonien är ett kontorshotell i Hägersten där även drop-in erbjuds på månadsbasis. Det är beläget vid Telefonplan och har bland annat Konstfack som granne. I absolut närhet ligger också bland annat gymkedjan Sats och Klättercentret, om man vill ha tillgång till träning på lunchen.

I coworking-delen, som går under namnet Frilansrummet, erbjuds åtta platser och för dagen finns där sex bekväma stolar. Kolonien erbjuder inte enskilda dagspass men platserna kan användas i en månadshyra på 1 495 kronor. Det finns även en trevlig soffgruppsdel i korridoren och om man skulle behöva ringa ett samtal finns det också mötesrum man kan använda. De är ofta tillgängliga utan att man behöver boka dem.

För mig som bor i Gröndal är det förstås lika nära att hitta en plats i city, som att åka hit, men föredrar man ett lugnare alternativ utan bullrig trafik och störande ljud finns det här. Det är heller inget lounge-spring eftersom man måste bli insläppt in i lokalerna.

Det är väldigt tyst i det mycket avskalade rummet, där det i stort sett bara finns bord, stolar och lampor – och wifi förstås. Jag glömde exempelvis att ta med mig en penna och redan där gick jag alltså bet, men fick låna en penna av hjälpsam personal.

Jag får ha hela Frilansrummet för mig själv en bra bit under förmiddagen, och kunde genomföra intervjuer där helt ostört. Först vid 10.30-tiden dyker en av de fyra personer som nyttjar drop-in-varianten på månadsbasis upp, och även då fortskred lugnet och tystnaden.

Jag går till ett av de två kök som finns tillgängliga för mig som coworkare, där det finns mikrovågsugnar, kyl och frys. En glad överraskning är att jag möttes av färskbryggt kaffe på morgonen. Det står också ett spelbord där om man vill rensa tankarna en stund.

Nackdelen är förstås att det saknas fönster i det sterila Frilansrummet, som också kan upplevas som lite oinspirerande, men det finns tillräckligt med lampor som kan täcka upp för åtminstone en del av det ljusbortfallet. Om man väljer att gå upp i pris finns det fasta platser att hyra i kontorsrum med fönster.

Arbetsdag i lugn och ro Plats: Telefonvägen 30, Hägersten. Fastighetsägare: Vasakronan. Kaffe: Ja, färsktbryggt på morgonen. Mötesrum: Det finns totalt nio mötesrum på de tre våningsplanen. På det första våningsplanet, där coworking är beläget, finns fem av dem. Vid coworking finns möjlighet att använda dem utan bokning. Kontraktslängd och pris: 1 495 kronor i månaden, erbjuder inte dagpass. Övrigt: Öppet kontorstid, men det finns access dygnet runt. Husdjur är inte tillåtet, besöksparkeringar och p-skiva. Cykelrum finns i byggnaden.

