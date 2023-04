Ny mätning: Så ser det ut för kontorsvakanserna

Under det första första kvartalet var vakanserna på kontorsmarknaden i Stockholm och Malmö CBD stabila, på 4,0 procent respektive 8,0 procent. I Göteborg däremot ökade vakanserna till 8,5 procent från 7,0 procent föregående kvartal.

– Den ökade vakansen i Göteborg förklaras av att en rekordstor volym kontorsyta har tillkommit de senaste åren. Mellan 2010–2021 tillkom cirka 40 000 kvadratmeter färdigställd kontorsyta per år i Storgöteborg. Under 2022 uppgick den nyproducerade ytan till cirka 150 000 kvadratmeter, varav majoriteten var byggd på spekulation, säger Maryrose David, Head of Research på Savills.

Hon nämner Gårda som den stadsdel utanför innerstan vars kontorsbestånd har vuxit mest de senaste åren – med resultat att vakansnivåerna har ökat.

Lisa Örn, Leasing Manager vid Savills Göteborg, konstaterar att den stora volymen nyproducerade kontorsytor har gjort det svårare att fylla vakanserna i de sämre B-lägena, där Savils noterat att många hyresgäster lämnat sina lokaler.

– Detta är en indikation på att marknadshyran för det befintliga beståndet i B-lägen kan komma att sjunka, säger hon.

I Stockholms CBD är det alltså en fortsatt stark marknad, där vakanserna kommit ned från en topp på 6,0 procent under pandemin och nu även är lägre än det det långsiktiga medelvärdet på 5,3 procent.

Under 2022 har en rekordstor volym kontorsyta hyrts ut – och det är tydligt att det är centrala lägen som lockar mest. 80 procent av alla kommunicerade kontorsuthyrningar under 2022 var innanför tullarna, jämfört med 60 procent under 2021.

– Aktiviteten på uthyrningsmarknaden kom i gång ordentligt ifjol och det vi noterade är att många hyresgäster ville lokalisera sig i innerstadslägen. Denna trend fortsätter även hittills i år trots osäkrare tider och att hyresgästerna har blivit mer kostnadsmedvetna, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.

En trend är dock att andrahandsvakanserna har ökat under det första kvartalet, denna gång i innerstan, när allt fler hyresgäster försöker hyra ut delar av sina lokaler. Ett exempel är Klarna, som vill hyra ut drygt 20 000 kvadratmeter för att minska sina lokalkostnader. Detta innebär att den tillgängliga kontorsytan i innerstan ökar och utgör därmed en dold vakans på marknaden, konstaterar Savills.

– Andrahandsvakanserna utgör ett växande utbud på lokalmarknaden, dock upplevs lokalerna som mindre attraktiva, då de kan innebära sämre möjligheter till hyresgästanpassningar men till samma hyreskostnader, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.

Maryrose David tillägger att prognosen är att andrahandsuthyrningen kommer att expandera utanför innerstans gränser där det finns fastigheter med endast en hyresgäst som inte nyttjar fastigheten fullt ut.

– Exempelvis kan banker, myndigheter och större bolag lokaliserade i stadens ytterområden komma att hyra ut delar av kontorsytan i andra hand för att sänka sina lokalkostnader. Detta kommer innebära att tillgänglig kontorsyta ökar även utanför innerstan under 2023, säger hon.