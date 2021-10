Ny kontorsrapport: ”Samtliga städer kommer uppleva en stigande vakansnivå”

För kontorsmarknaden noteras att prime yielderna har sjunkit något i storstädernas innerstadsområden. Andelen tillgängliga kontorsytor på marknaden är oförändrat under kvartalet, där en vakansgrad om 5 procent observeras för Stockholm CBD och Göteborg CBD respektive, medan Malmö Nya CBD ligger kvar på en vakansgrad om 6,5 procent.

– Vi har noterat en generell vakansökning för kontor under året i merparten av Sveriges större städer. Ökningen, från historiskt låga nivåer, kunde först skönjas i centrala lägen där förhyrningarna är mindre och avtalen kortare. Under en omställningsperiod på två till tre år bedömer vi att samtliga städer och delmarknader kommer uppleva en stigande vakansnivå. Därefter bedöms lägen med ett gott serviceutbud, goda kollektiva kommunikationer och moderna gröna kontorsbyggnader uppleva en betydligt bättre utveckling med en kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansnivåer än de delmarknader som saknar dessa attribut, säger Anders Elvinsson, Head of valuation & Strategic advisory på Cushman & Wakefield.

Rapporten slår också fast att hållbarhet är avgörande för bolagens riskhantering, eftersom fastighetsägare med icke-hållbara fastigheter kommer se en minskad efterfrågan och ökad exponering mot försäkringsrisker och likviditetsrisker i form av svårsålda tillgångar. Det visar kontorsrapporten Office snapshot för det tredje kvartalet.

– Vi ser i dagsläget att allt fler internationella, men även en del nationella, hyresgäster i många fall kravställer lokaler i miljöcertifierade byggnader. När ett företag framöver kommer att behöva rapportera sin klimatpåverkan från hela värdekedjan, kommer även att hyreskontrakten att utvärderas, varför denna efterfråga förväntas öka under de kommande åren, säger Gustaf Benndorf, Head of tenant representation på Cushman & Wakefield.