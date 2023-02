”Kontorshyrorna nära en vändpunkt”: Förväntas sjunka

Fler i branschen spår även sjunkande kontorshyror i Göteborg (59 procent, +17 procentenheter) och Malmö (43 procent, +8 procentenheter) jämfört med den senaste mätningen i Q4. Däremot ökar också andelen i branschen som tror att hyrorna ökar i Malmö – upp 6 procentenheter från blygsamma 9 procent.

– Det är samtidigt en fortsatt stor andel som förväntar sig oförändrade hyror det närmaste året. Den höga indexuppräkningen baserad på rekordinflationen oktober 2022 bidrar också till att den allmänna hyresnivån i stocken stiger. Så bilden är ganska komplex, säger Karin Witalis, head of research Sweden på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos, i en kommentar.

Den kortsiktiga prognosen för hyrorna bedöms dock ligga oförändrade i Stockholm (8 500 kronor per kvadratmeter och år) och Malmö (3 000 kronor per kvadratmeter och år), men öka något i Göteborg (3 800 till 3 900 kronor per kvadratmeter och år).

Den kortsiktiga yieldprognosen för kvartalet pekar uppåt i samtliga tre städer. Stockholm 3,33 till 3,50 procent, Göteborg 3,83 till 4,00 procent, Malmö 4,20 till 4,50 procent.

Avkastningskraven, prime office yield, väntas fortsätta uppåt det närmaste kvartalet i samtliga tre städer. Det är en trend som hållit i sig de senaste två eller tre mätningarna, menar SEPREF. Stigande avkastningskrav sammanhänger främst med att finansieringen har blivit dyrare.

Yieldprognosen på ett års sikt har legat på historiskt höga nivåer i de tre senaste mätningarna – runt 80 procent.



I den senaste mätningen sjunker andelen något i Göteborg (från 89 till 86 procent) och Malmö (från 82 till 75 procent) men stiger något i Stockholm (från 79 till 86 procent).

Det som är nytt i den senaste undersökningen är att det nu finns en grupp som bedömer att avkastningskraven kan komma att sjunka det närmaste året, uppger SEPREF. Det handlar om 10 procent av de svarande.

– Transaktionsmarknaden har varit avvaktande en tid nu och det görs inte så många affärer. Avkastningskraven har justerats upp senare hälften av 2022 och det ska bli väldigt spännande att följa konsensusprognosen framöver och se när i tiden branschen förväntar sig en stabilisering, kommenterar Karin Witalis.