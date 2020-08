Humlegården utökar sin satsning på coworking: ”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan”

Trots att många kontor gapar ödsligt tomma i spåren av coronakrisen så har två huvudspelare inom segmentet – Humlegården och Convendum – inte tappat hoppet. Tvärtom. Nu höjs takten ytterligare.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på kontor och har precis öppnat Nybrogatan 17 med klassiska kontor och coworking, säger Anna Kullendorf, affärsutvecklingschef på Humlegården, till Fastighetsnytt.

Takterrassen på Nybrogatan 17. Foto: Teresa Ahola

Hela tre våningsplan av sex har öronmärkts åt coworking i Astoriahuset. Kullendorf säger att coronapandemin inte har startat utan snarare påskyndat en redan pågående omgörning av kontorsmarknaden.

– Vi ser större krav på flexibilitet. Folk vill arbeta hemifrån, men längtar också efter personliga möten. Det är därför viktigt att vi som fastighetsägare kan erbjuda olika kombinationer.

Anpassningsbara kontor, coworking-ytor och bokningsbara mötesrum är växande trender, säger bolagets fastighetschef Peter Lind.

– Vi är övertygade om att stora styrelserum, som mestadels står tomma, plockas bort från framtida skisser, och att de flesta börjar hyra mötesrum enbart vid behov.

Convendums lokaler på Nybrogatan 17. Foto: Humlegården

Även Nybrogatan 17 har flera mötes- och konferenslokaler som kan bokas på det sättet.

– Jag tror att klassiska kontor i allt högre utsträckning går från att ses som traditionella arbetsplatser till att bli mer som mötesplatser, säger Anna Kullendorf.

Convendum kompletterar därför bolagets kundutbud väldigt väl, enligt henne.

– Den pågående utvecklingen kan inte bara ske inom den egna lokalens väggar. Det är viktigt att den fysiska, sociala och digitala biten går hand i hand.

Humlegården har ingen avsikt att själva börja bedriva någon coworking-verksamhet, säger Peter Lind.

– Nej. Vi tror att Convendum och liknande bolag sköter detta bäst åt oss.

Hur påverkar coworking er affärsmodell?

– Det finns institutionella placerare som hyr in all management, men vi vill arbeta nära kunden och väljer därför att ha all personal inhouse. Coworking är som ett elastiskt gummiband som våra kunder kan tänja efter behov, säger Peter Lind.

Vår närmaste femårsperiod ser bättre ut än någonsin och vi växer med 30 procent även under coronakrisen.

Håkan Jeppssons upplever att marknaden är mer redo än någonsin för coworking.

– Jag har aldrig tidigare upplevt att alla är så överens om att vår strategi är helt rätt. Vår närmaste femårsperiod ser bättre ut än någonsin och vi växer med 30 procent även under coronakrisen.

Nu ser han med stor spänning fram emot en kontorsmarknad där lokaler delas och nyttjas mer effektivt genom arbete från flera platser.