Flera företag flyttar in i södra Sveriges högsta kontorshus

The Point på Hyllie i Malmö är södra Sveriges högsta kontorshus och ägs av byggjätten Peab och det Malmöbaserade fastighetsbolaget Volito.

Huset stod klart för inflyttning i januari och flera företag har nu valt att teckna hyresavtal. Peab skriver i ett pressmeddelande att Consensus AM, Sunco Food, Easy Telefoni, Walraven, British American Tobacco och Client Solutions kommer att flytta in i The Point framöver.

– I dag ser många företag ett förändrat behov kring sina kontorsytor och vilken funktion de ska fylla i organisationen. The Point är ett kontorshus som genom sina flexibla lokaler på ett bra sätt kan möta den efterfrågan. Det känns väldigt spännande att få välkomna så många nya hyresgäster till The Point, säger Jenny Wohlfart som ansvarar för uthyrningen, i en kommentar.

