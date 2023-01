Citymark: Lågkonjunktur och hybridarbete pressar kontorsmarknaden

Kontorshyresmarknaderna i Stockholm och Göteborg har gynnats av en stark utveckling för kontorssysselsättningen under 2022, som kunnat motverka att företagen i omställningen till ökat hemarbete dragit ned på ytan per anställd. Nu är dock svensk ekonomi på väg in i en lågkonjunktur, även om den väntas bli förhållandevis mild.

Detta gör att kontorssysselsättningen sannolikt kan fortsätta öka, men klart svagare än tidigare, samtidigt som anpassningen till hybridarbete fortsätter att hålla tillbaka efterfrågan på kontor.

"Sammantaget väntas därför efterfrågan på kontorsytor vara svag under 2023 för att återhämta sig något därefter. Vakansgraderna väntas öka fram till mitten av 2024 för att sedan falla tillbaka. En viss nedåtpress på nominella hyresnivåer är att vänta", skriver Citymark.