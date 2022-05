Kontor

Bilder: Nu byter Rutger Arnhult kontor – flyttar in i Kungsledens lokaler

Publicerad: 22 maj 2022, 13:00



Rutger Arnhult och ledningen i Castellum har nyligen flyttat in i fastigheten Rotterdam 1, som Kungsleden har utvecklat. Foto : Philip Wallin/Castellum

För ett år sedan flyttade Kungsleden in i nya kontorslokaler i Värtahamnen. Fem månader senare gick Castellum i mål med jätteförvärvet av Kungsleden – nu flyttar Rutger Arnhults organisation in de nya lokalerna. Fastighetsnytt har besökt kontoret i The Rotterdam District.

Ämnen i artikeln: Rutger ArnhultCastellum

Kungsledens, förlåt, Castellums kontor i Södra Värtan (intill det framväxande The Dockworks) mäter totalt 1.200 kvadratmeter och innehåller 75 arbetsplatser. När Fastighetsnytt är på besök står två flyttkartonger på heltäckningsmattan i Rutger Arnhults nya kontorsrum. Från skrivbordet har Castellum-vd:n utsikt över båttrafiken på Värtan. Läs mer: Utmaningen för Arnhult: ”Det är definitivt ett problem” Även om Castellums kontor på Torsgatan finns kvar så har stora delar av chefsstyrkan från regionkontoret flyttat in. Totalt runt 60 personer från bolaget använder lokalerna i sin kontorsmix – det vill säga man varvar arbetsplats mellan Castellums olika hubbar i stan. Man har även kontor i Marieberg, Kista och ett litet kontor i Slakthusområdet. Castellum har egenförvaltning i alla sina fastigheter och behovet av hubbarna är därför stort. Läs mer: Finanschef blir ny vd för Kungsleden – styrelsen bantas Det nya kontoret i Värtahamnen är uppdelat mellan stora öppna samarbetszoner och många smårum med olika egenskaper. Här finns även en terrass med eftermiddagssol. Kontoret präglas av mycket trä, jordnära färger, växtlighet och ljuddämpande heltäckningsmattor. Se bilder nedan. Fastigheten Rotterdam 1 uppfördes 1997–1998 i södra delen av nuvarande Värtahamnen. Det tidigare SVT Dramahuset har liknats vid en bunker, men efter Kungsledens utveckling av fastigheten har mycket positivt hänt. Foto : Philip Wallin Castellum har hunnit klistra upp logotypen på entrédörren. Intill receptionen finns soffgrupper, stolar bord och kamin med röd skorsten. I receptionsdisken på Hangövägen finns kaffe och frukt. Rutger Arnhults nya kontor, heltäckningsmatta och flyttkartonger på golvet. Foto : Philip Wallin Sammanträdesrum, ibland platsen för styrelsemöten. Foto : Philip Wallin Bild 1 / 4 Foto : Philip Wallin Ovalt bord för mer informella möten. Foto : Philip Wallin Kreativ zon intill Rutger Arnhults kontorsrum. Foto : Philip Wallin Terrass med nyplanterade blommor och utsikt över en parkering. Värtan syns mellan husen. Gemenskapsyta med storbilds-tv. Foto : Philip Wallin Rum för pratsugna medarbetare. Foto : Philip Wallin Blomsterarrangemang i alla dess former. Växtligheten går igen i hela lokalen.

Philip Wallin Reporter philip.wallin@bbm.bonnier.se

Ämnen i artikeln: Rutger ArnhultCastellum