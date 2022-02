Allt fler tror på stigande kontorshyror

• Stockholm prime office rent stiger från 8 225 till 8 300 kronor per kvadratmeter och år. Yieldprognosen sänks till 3,20 procent (-0,05 procentenheter).

• Göteborg ligger oförändrad på 3 600 kronor per kvadratmeter. Yieldprognosen sänks från 3,88 till 3,75 procent.

• Malmö ligger oförändrad på 3 000 kronor per kvadratmeter. Yielden sjunker från 4,25 till 4,13.