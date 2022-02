Omikron sätter käppar i hjulen för hotellens återhämtning: ”Många har en tung ryggsäck att bära”

Hallå där Björn Arnek, chefsekonom på Annordia som rådger fastighetsägare inom hotellmarknaden. Hur skulle du sammanfatta hotellmarknadens 2021, och det avslutande kvartalet?

– Samtliga restriktioner var borta i slutet på september, vilket gjorde att den starka återhämtning som började under sommaren fortsatte. Detta ledde fram till att nivån på belagda hotellrum utanför storstäderna i november låg klart över nivån från november 2019 året innan pandemin. En något överraskande men mycket positiv utveckling. I de tre storstäderna var det dock fortfarande en bit kvar till läget före pandemin. En förklaring till detta är det större beroendet av utländska gäster.

Sett över hela året landar dock nivåerna för hotellmarknaden i sin helhet långt under 2019 som var det sista normala året innan pandemin. Tyvärr har den stora smittspridningen kopplat till den nya virusvarianten omikron inneburit att återhämtningen bromsat upp tydligt under slutet på 2021 och början på 2022.

Så mår hotellen 5 av 10 hotellföretag förväntar sig ökad efterfrågan på sex månaders sikt, vilket är en klart större andel än hotellföretagen som anger det motsatta. Efterfrågan dämpades under slutet på 2021 och början på 2022 vilket har inneburit att 4 av 10 hotellföretag förväntar sig lägre prisnivå på hotelltjänster på tre månaders sikt. 6 av 10 hotellföretag angav att de hade dålig lönsamhet under fjärde kvartalet 2021. Trots att efterfrågan på hotelltjänster bromsade in under slutet på fjärde kvartalet anger en relativt stor andel av hotellföretagen brist på personal. Då många hotellföretag anger att de kommer att minska antalet anställda de närmaste månader kommer sannolikt bristen på personal minska under första kvartalet 2022. Källa: Annordias konjunkturbarometer kvartal 4, 2021

Hur är stämningen bland hotelloperatörerna just nu?

– I det korta perspektivet, det närmaste kvartalet, är förväntningarna på efterfrågan negativa. En klar majoritet av hotell tror på minskad efterfrågan. Sett över det närmaste halvåret ser dock hotellen betydligt mer positivt på utvecklingen. Vi tolkar det som att hotellen räknar med att pandemin klingar av under våren och att efterfrågan därefter snabbt kommer tillbaka.

Är det några hotell som behövt stänga igen under året, eller har man klarat sig trots tuffa tider? Hur?

– Den svaga marknaden under pandemin har inneburit att lönsamheten har varit dålig för de flesta hotellföretag under 2020 och 2021. Det har skett ett femtiotal konkurser av hotellföretag och liknande under 2021. Möjligheten till diverse stöd och att kunna skjuta upp inbetalningar av skatter och avgifter har dock hjälpt många företag att ta sig igenom den här perioden. Samtidigt är inte faran över för många hotellföretag även om det blir en fortsatt återhämtning av efterfrågan från våren och framåt. Många hotellföretag har en tung ryggsäck att bära på efter den utdragna pandemin, vilket kan fortsätta att skapa problem framöver och tynga lönsamheten.

Hur tror du att pandemin i allmänhet kommer att påverka hotellmarknaden de kommande åren? Kommer vi se en påverkan på planerade nyetableringar/nybyggen?

– Det är klart att det finns en osäkerhet kring utvecklingen i det korta perspektivet inte minst då pandemin har blivit mer utdragen än de flesta nog hade väntat sig. Samtidigt så har vi tydligt märkt en förändring under de senaste månaderna med ökat intresse för nya hotellprojekt. I det längre perspektivet bedömer vi att det finns en stark tro på fortsatt tillväxt i resandet till och inom Sverige och därmed behov av flera hotell.

Vad hoppas man på inför 2022?

– Att pandemin kan anses över framåt våren och att både inhemskt och internationellt resande kommer i gång. Vi bedömer, utifrån den utveckling vi sett under andra halvåret 2021, att efterfrågan från de olika kundsegmenten får en stark återhämtning och närmar sig nivåerna från innan pandemin.

