Hotellkungen Bicky Chakraborty avliden

Entreprenören, företagsledaren och filantropen Bicky Chakraborty kom till Sverige från Indien som 21-åring och parallellt med studierna såg han ett behov av att förbättra bostadssituationen för Stockholms studenter.

Intresset var därmed väckt. Därifrån går en rak linje till den stora hotellkedjan som han kom att bli känd för inom branschen – Elite Hotels of Sweden.

Elite består i dag av 41 hotell, gastropubkedjan The Bishops Arms, spakonceptet Vana Spa och restaurangerna Paolos.

– Elite Hotels stöpte inte bara om Sveriges hotellmarknad genom att stå för en kvalitet i särklass, utan genom Bickys omsorg har även många svenska städer fått stolta och vackra stadshotell i varsamt restaurerade byggnader som annars hade omvandlats eller rivits. Bicky och Elite har under 40 år varit en ständigt drivande kraft för att utveckla hotellnäringen i Sverige, senast med att öppna nyskapande The Wood Hotel by Elite, som är en klimatpositiv byggnad och världens högsta trähotell, kommenterar David Halldén, vd och koncernchef för Elite Hotels.

Bicky Chakraborty var sommarpratare i Sveriges Radio 2007, tilldelades Albert Bonniers pris Årets Företagare 2008, fick samma år ta emot Pravasi Bharatiya Samman – Indiska Presidentens Medalj för förtjänstfulla insatser utförda utomlands och har erhållit både Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringsmedalj samt Hans Majestäts Konungens Medalj i 12:e storleken.