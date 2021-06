Stordalen satsar på köpcentrum: ”Krävs mer än covid-19 att konkurrera med styrkan i en bra shoppingupplevelse”

Bolagets första affär är också det första steget mot målet att blir Norges ledande köpcentrumägare - med siktet inställt på börsnotering under hösten. Det skriver Estate.

Affären innebär ett förvärv av fyra köpcentrum från Steen och Ström. Man har även skrivit ett så kallat letter of intent avseende ett ytterligare köpcentrum för 1,8 miljarder. Tillsammans innebär affären en prislapp på 4,8 miljarder norska kronor.

Läs även: Skakig hotellmarknad i Norge: ”Flera projekt har lagts ned”

Bakom bolaget finns sammanlagt 11 investerare, bland annat Petter Stordalen, Lars Løseth, Johan Johannson, Marius Varner, NREP och Eiendomsspar som går in med runt 1,2 miljarder kronor.

– De som tror att fysiska shoppingupplevelser tillhör det förgångna har fel. Det krävs mer än onlineshopping och Covid-19 att konkurrera med styrkan i bra shoppingupplevelser. Vi har stor tilltro till att köpcentrum med bra läge och bra butiksmix kommer att lyckas under många år framåt, säger Petter Stordalen som blir styrelseordförande i Aurora.

De fyra förvärvade köpcentrumen Vinterbro Senter i Ås Amanda Storsenter i Haugesund Nerstranda i Tromsø Nordbyen i Larvik

Investerarna har gått in med totalt 1377 miljoner kronor via en riktad emission. Ytterligaree 623 miljoner kronor kommer att tas in via en private placement för att finansiera ett specifikt förvärv.