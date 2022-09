KARTLÄGGNING: Pandemin innebar avsevärda lyft för last mile-bolagen. Så går det för leverans-uppstickarna.

Foto : Andreas Dyrberg Skog

Rakettillväxt för last mile-bolag – men även stora förluster: ”En del kommer gå under”

Budbee och Instabox bildar leveransjätten Instabee – som skapar en ny position på den haussade last mile-marknaden. En kartläggning av de mest tongivande aktörerna visar en brutal tillväxt – men även rejäla förluster. ”En del kommer att gå under, andra kommer att nå lönsamhet”, säger HUI:s vd Emma Hernell.

• Så går det för last mile-uppstickarna.