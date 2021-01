Pressbyrån Go öppnar vid Westfield Mall of Scandinavia

Pressbyrån Go är bolagets obemannade butikskoncept som har för avsikt att göra köpprocessen mer smidig och lättillgänglig för kunden. Den nya butiken är belägen på Stjärntorget vid en av entréerna till Westfield Mall of Scandinavia.

För att handla kommer kunderna behöva använda appen Pressbyrån Go och scanna en QR-kod vid ingången. Med hjälp av kameror och integrerade vågsensorer registreras sedan de valda produkterna automatiskt i en virtuell varukorg.

– Vi är väldigt spända på att öppna vår allra första fristående Pressbyrån Go. Det här är ett projekt vi jobbat med länge och vi är väldigt glada över att det är just vid Westfield Mall of Scandinavia som vi får slå upp portarna för första gången, säger Maria Isaksson, affärsutvecklingschef på Reitan Convenience och ansvarig för Pressbyrån Go, i pressmeddelandet.

Sedan tidigare finns en Pressbyrån Go-butik inne på Strandbergsgatan 55 i Stockholm.