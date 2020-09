Intersport stänger tolv butiker – siktar på att komma ur hyresavtalen

Sportkedjan Intersport är under rekonstruktion och stänger som en del i den tolv butiker, skriver Göteborgs-Posten.

Coronapandemin har slagit hårt mot försäljningen och de flesta av butikerna som ska stängas ligger i Stockholmsområdet. Men även butiken som ligger i Balders fastighet på Avenyn i Göteborg ska stänga.

Intersports vd Marcus Wihberg uppger för Fastighetsnytt att 8-9 olika fastighetsägare påverkas när butikerna ska bort.

Sitter ni på långa hyresavtal där eller kommer ni att kunna komma ur dem?

– De butiker vi stänger går in under rekonstruktionen så vi kommer ur dem under hösten, skriver Marcus Wihberg i ett mejl till Fastighetsnytt.

Enligt Intersport-chefen kan bolaget vara ute ur rekonstruktionen i mitten eller slutet av oktober.