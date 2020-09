Intersport stänger tolv butiker – Balder bland fastighetsägarna som drabbas

Sportkedjan Intersport är under rekonstruktion och stänger som en del i den tolv butiker, skriver Göteborgs-Posten.

Coronapandemin har slagit hårt mot försäljningen och de flesta av butikerna som ska stängas ligger i Stockholmsområdet. Men även butiken som ligger i Balders fastighet på Avenyn i Göteborg ska stänga.

Sandra Nilsson, kommunikationschef på Balder, bekräftar att Intersport-stängningen påverkar det egna bolaget.

Hur bedömer ni chanserna att snabbt hyra ut lokalen till någon annan?

– Vi utreder nu vilka möjligheter som finns i ett av stan absolut bästa lägen. Det finns i dagsläget pågående diskussioner men inget som är klart. Vi är glada att Intersport fortsatt är hyresgäster hos Balder i andra av våra fastigheter och under många år framöver, skriver hon i ett mejl till Fastighetsnytt.

Intersports vd Marcus Wihberg uppger för Fastighetsnytt att 8-9 olika fastighetsägare påverkas när butikerna ska bort.

Sitter ni på långa hyresavtal där eller kommer ni att kunna komma ur dem?

– De butiker vi stänger går in under rekonstruktionen så vi kommer ur dem under hösten, skriver Marcus Wihberg i ett mejl till Fastighetsnytt.

Enligt Intersport-chefen kan bolaget vara ute ur rekonstruktionen i mitten eller slutet av oktober.

Afa fastigheter skrev i förra året kontrakt med Intersport för en stor lokal på Drottninggatan mitt i Stockholms city, men den berörs inte av stängning uppger förvaltaren Henrik Olmér för Fastighetsnytt.

– Vi har förstås känt till att Intersport rekonstruerar sig inom koncernen och att flera butiker kan komma att stänga. Vi har en nära dialog med Intersport men kan förstås inte kommentera något annat än vårt samarbete och att vi alltid tänker långsiktigt. Det är dessutom speciellt viktigt i den mycket speciella situation vi befinner oss nu, skriver Henrik Olmér i ett mejl till Fastighetsnytt.